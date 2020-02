Calciomercato Juventus: Gabriel Jesus il nome nuovo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Calciomercato Juventus: Gabriel Jesus per l’attacco

Mercato Juve: Gabriel Jesus può arrivare in estate. Il calciatore vale 70 milioni di euro. Più o meno la stessa cifra che servirebbe per portare a Torino Mauro Icardi.

Come riportato da Tuttosport, in estate la Juventus dovrà scegliere tra due attaccanti formidabili, con un modo differente di porsi sottoporta.

Sarà testa a testa. Icardi piace da due anni. Era il colpo che, nelle intenzioni di Fabio Paratici, avrebbe dovuto dare una scossa allo spogliatoio. Ma alla fine è arrivato Cristiano Ronaldo. Ora il suo nome è tornato d’attualità visto che il calciatore potrebbe non restare a Parigi e non essere riscattato dai francesi.

Il Real Madrid è alla finestra, pronto a inserire nella trattativa Luka Modric e il poco utilizzato Luka Jovic per ammorbidire la cifra. La destinazione è poco gradita però da Wanda Nara moglie e, al tempo stesso, agente di Maurito.

Ultime Juve: perchè proprio Gabriel Jesus?

Profilo diverso è Gabriel Jesus, allievo di Pep Guardiola. Il brasiliano è un giocatore di cui Maurizio Sarri è letteralmente innamorato, dopo averlo incrociato nella sua esperienza al Chelsea. Lo aveva già segnalato per il mercato estivo dello scorso anno ma l’affare era complicato per la valutazione e il contratto con il Manchester City fino al 2023. La squalifica di due anni dalle coppe, però, sta sconvolgendo il sereno senso di inattaccabilità sul mercato dei Citizens: l’assenza del palcoscenico Champions League e il possibile volatilizzarsi dei ricchi bonus legati agli obiettivi europei cambiano tutto. Il brasiliano è più giovane di Icardi con i suoi 22 anni da compiere il 3 aprile, mentre Maurito festeggerà proprio oggi i 27. Una bella svolta giovane in attacco visto che Higuain potrebbe partire.