Calciomercato Juventus: Emerson Palmieri è il vero obiettivo per giugno

Calciomercato Juventus, Emerson Palmieri in cima alla lista per giugno

Calciomercato Juventus – Emerson Palmieri | Andrà a caccia di un esterno di difesa Fabio Paratici, perché già a gennaio si era già tentato di fare qualcosa per le corsie. Gli infortunati hanno costretto il tecnico della Juventus, Maurizio Sarri, ad abbassare Cuadrado nei quattro di difesa, con De Sciglio che è stato impiegato sull’altro versante quando Alex Sandro non è stato al meglio. E’ evidente però che, dal prossimo anno, si andrà dritto con un terzino sinistro di ruolo e i colloqui sono già stati troppi nella scorsa sessione di mercato con il PSG per Laivyn Kurzawa. Nell’affare poteva finirci il duttile De Sciglio, ma poi tutto è venuto a mancare e la Juventus non è riuscita a chiudere il suo colpo per gennaio. Sullo sfondo dunque resta Emerson Palmieri, esterno del Chelsea che piace parecchio all’allenatore e diventa, di diritto, il primo nome sulla lista dei bianconeri.

News Juventus, Emerson Palmieri potrebbe ritrovare Maurizio Sarri: la situazione

Archiviata l’idea Kurzawa, la Juventus andrà dritta verso l’ex giallorosso, Emerson Palmieri. Lo rivela il quotidiano Tuttosport, con l’ipotesi bianconera più concreta per il terzino del Chelsea. Il giocatore a Londra, con Maurizio Sarri, era riuscito a ritagliarsi uno spazio da titolarissimo sulla corsia mancina, al contrario di quanto fatto con Lampard. Ad inizio stagione ottimo minutaggio per l’italo-brasiliano, non mantenuto a seguito dell’infortunio alla coscia rimediato tra settembre e ottobre. Dall’anno nuovo sono poche le presenze concesse dal tecnico inglese ed è per questo che il divorzio, a fine stagione, potrebbe arrivare. La Juventus resta attenta, preparando così l’assalto. Il calciatore potrebbe ritrovare il proprio tecnico, con cui ha vinto anche l’Europa League e da protagonista nella scorsa stagione. I bianconeri restano comunque sempre con un occhio vigile sul suo giovane talento, attualmente in prestito al Cagliari: Luca Pellegrini resta, in ogni caso, un’ipotesi per il prossimo anno.