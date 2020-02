Calciomercato Juve, Icardi nel mirino: parla Wanda Nara

Calciomercato Juventus Icardi | Mauro Icardi alla Juventus? A parlare della possibilità di vedere l’attaccante argentino al club bianconero è sua moglie e agente del calciatore Wanda Nara. L’ex calciatore dell’Inter è stato vicino alla Juve già lo scorso anno e prima ancora, ma senza mai che l’operazione si concludesse. Icardi è in prestito dall’Inter al PSG e c’è un prezzo fissato a 70 milioni di euro per il riscatto, che attualmente il club francese non è intenzionato a versare. Nella partita di ieri in Champions League contro il Borussia Dortmund il calciatore è stato tutto il tempo in panchina. La sua avventura in Francia sembra già giunta al termine e in estate tornerà all’Inter per poi andare di nuovo via. Intanto, sul calciatore non c’è solo il forte interesse della Juventus, ma anche il Real Madrid che punta su di lui per il futuro vista l’età di Karim Benzema.

Calciomercato: Icardi alla Juve, le parole di Wanda Nara

Wanda Nara, moglie e agente del calciatore, ha parlato durante l’intervista al quotidiano Chi del futuro del proprio marito: “Se Mauro andrà mai alla Juve? Questo proprio non lo so, non so se l’anno prossimo abiteremo a Milano o a Parigi, col calcio non si sa mai. Lui sceglierà e noi lo seguiremo. E’ difficile che capiti di discutere perché conosco davvero molto bene Mauro e so esattamente cosa vuole come calciatore e che cosa lo fa stare bene come uomo. Il fatto che io lo accompagni nelle sue scelte come moglie e procuratrice per lui è una sicurezza in più”.