Calciomercato Inter: Vertonghen e Mertens, si allarga la colonia belga?

Ultime Inter, i belgi nell’Inter nel 2020-21 potrebbero moltiplicarsi. Non solo Romelu Lukaku, ma anche Jan Vertonghen e Dries Mertens.

Come riportato dal Corriere dello Sport, entrambi sono in scadenza di contratto ed entrambi sono nel mirino dei dirigenti nerazzurri per l’estate visto che potrebbero arrivare a zero.

Ma non è finita, nella speciale lista di Marotta c’è pure Olivier Giroud, un nome che è tornato di moda.

Il centrale del Tottenham tra i prossimi parametri zero che non hanno ancora rinnovato il contratto è in difesa l’occasione più grossa. Adesso con Mourinho gioca nella difesa a quattro, ma con Pochettino ha già giocato a tre. Una sua permanenza agli Spurs non va esclusa del tutto perché lui a Londra si trova bene, ma più il tempo passa e più è probabile che la storia con gli inglesi finisca. Sul calciatore c’è anche l’interesse dell’Ajax, ma per ora Vertonghen temporeggia e aspetta. All’Inter, invece, potrebbe dire addio Godin che nella difesa a tre di Conte non si è integrato come laterale.

Ultime Inter: affare Mertens?

L’altro nome è quello di Mertens, sospeso tra un possibile rinnovo con il Napoli, uno sbarco al Monaco e l’idea di giocare in nerazzurro. L’Inter ha fatto sapere di essere interessata, ma non ha affondato il colpo visto che sta ancora studiando il reparto avanzato tra Lukaku, che sarà la certezza, Lautaro (che piace in Liga) e Sanchez che non ha convinto.