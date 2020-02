Calciomercato Inter, rinnovo Esposito: firma ad un passo

Calciomercato Inter, rinnovo ad un passo per Esposito: i nerazzurri credono nel classe 2002

Calciomercato Inter – Rinnovo Esposito | Il club nerazzurro è pronto a blindare i suoi pezzi pregiati e uno di questi, porta il nome di Sebastiano Esposito. L’Inter crede molto nei suoi giovani e lo ha dimostrato nel puntare tutto sul classe 2002, nel ruolo di vice-Lukaku, nonostante la giovane età. Antonio Conte, nel corso della stagione, ha ottenuto già dieci presenze stagionali, trovandone addirittura tre in Champions League. Un sogno realizzato per il giovanissimo centravanti nerazzurro, pronto ad unirsi all’Inter maggiormente. Sì, perché il rinnovo sarebbe ad un passo: Giuseppe Marotta avrebbe lavorato negli ultimi giorni per finalizzare l’accordo con il suo entourage.

Notizie Inter, accordo fino al 2025 per il rinnovo di Esposito

Un matrimonio appena cominciato, che l’Inter punta a prolungare ancora per diversi anni con Sebastiano Esposito. Il rinnovo è ad un passo, così come comunicato dal Corriere dello Sport. Un contratto con la scadenza fissata a giugno 2022, che andrà a prolungarsi. La firma porterà al prolungamento fino al 2024 oppure al 2025. A fine stagione, inoltre, potrebbe arrivare l’addio per Alexis Sanchez che non ha particolarmente convinto il tecnico, dopo il ritorno in Italia. Sullo sfondo restano le idee Mertens e Giroud, ma l’Inter, nel frattempo, vuole cautelarsi con Esposito: firme ad un passo, il rinnovo ci sarà.