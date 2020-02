Calciomercato Inter: incontro con l’agente di Meret, è il dopo Handanovic

Mercato Inter: Meret non rinnova con il Napoli

Calcio mercato Inter Meret | Alex Meret individuato da Marotta e Ausilio per il dopo-Handanovic. Il giovane portiere continua a giocarsi il posto con Ospina al Napoli sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Il Napoli sta lavorando per offrire il rinnovo ma come riportato da SGLR il Napoli ha fatto la sua proposta per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023. Prolungandolo fino al 2025 ed aumentadogli lo stipendio a 3 milioni netti annuali, ma la risposta da parte di Federico Pastorello e il suo entourage non sembra positiva. Ora sul calciatore c’è il forte interesse dell’Inter che pensa al futuro.

Internews, forte interesse per Meret: c’è stato l’incontro

Una stagione non del tutto positiva quella del Napoli, ma Alex Meret è stato senza ombra di dubbio il migliore. Decisivo in quasi tutti i match, ma in altri sono arrivati anche errori decisivi. Resta che il giovane portiere è in continua crescita e che si è reso protagonista sotto gli occhi dei grandi club. Il calciatore non è felice del dualismo che Gattuso gli ha creato con Ospina e nei prossimi mesi lui e il suo agente faranno una valutazione anche in vista del futuro. Se non dovesse arrivare il rinnovo con il Napoli, il portiere potrebbe lasciare per restare in Serie A. Forte l’interesse dell’Inter, che ha avuto anche un colloquio con il suo l’agente Pastorello.