Calciomercato Inter: Lautaro vale 150 milioni

Ultime Inter, Lautaro vale più della clausola. Un bel cruccio in casa nerazzurra. Come riportato da Tuttosport, i contatti che Inter e Barcellona hanno intrapreso da tempo potrebbero portare all’accordo per il trasferimento di Lautaro Martinez in Spagna.

Un ruolo fondamentale per adesso è quello dell’agente del “Toro”, Beto Yaqué che nel recente passato si è distinto per svariate uscite spericolate che spesso hanno innervosito i dirigenti nerazzurri. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, spesso l’agente di Martinez ha parlato pubblicamente dell’interesse del Barcellona e dell’amicizia con Leo Messi per il connazionale.

Se l’Inter dovesse cedere Martinez al Barcellona lo farà per una proposta difficile da rifiutare visto che col club catalano si sta parlando di una valutazione da 150 milioni per l’attaccante, dunque superiore di quasi 40 rispetto alla clausola rescissoria da 111 valida nei primi quindici giorni di luglio. Una valutazione alta che permetterebbe agli spagnoli di non pagare la clausola ma inserire contropartite gradite all’Inter. Il sogno è Griezmann; Todibo, Arthur e Alena obiettivi più concreti. In questo modo il club catalano potrebbe fare a bilanci anche delle belle plusvalenze.

Ultime Inter: la posizione su Latuaro

L’Inter non vorrebbe cedere Martinez, esploso esponenzialmente in quest’annata dopo le buone indicazioni date la scorsa stagione.

Tuttavia un’offerta del genere permetterebbe all’Inter di sistemare il bilancio per più stagioni (Martinez è stato pagato 25 milioni) e dare libertà poi alla dirigenza di puntare nuovi campioni. Inoltre toglierebbe ai nerazzurri anche un altro problema, in questo modo Marotta ed Ausilio non dovrebbero trattare per il rinnovo.