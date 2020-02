Tweet on Twitter

Barcellona, Messi fa chiarezza sul suo futuro | Settimane molto intense per il Barcellona, in campo e fuori. Dal futuro incerto di Lionel Messi fino allo scandalo social che sta creando non poche polemiche all’interno dello spogliatoio e nell’opinione pubblica.

Barcellona, Messi chiarisce il futuro

Lionel Messi resterà al Barcellona ancora per molto tempo, nonostante le voci di mercato che si stanno succedendo nelle ultime settimane. L’asso blaugrana ha rilasciato un’intervista ai microfoni del Mundo Deportivo, in cui ha parlato del suo futuro e ha chiarito anche il suo punto di vista sulla vicenda social che sta investendo il club catalano.

“Amo Barcellona, anche se Rosario mi manca. Questa è casa mia, ho vissuto più anni qui che in Argentina. La mia vita mi permette di prendermi tante soddisfazioni. Mi piace tantissimo la città dove vivo. Conduco una routine molto normale, grazie al mio lavoro riesco a trascorrere parecchio tempo con mia moglie e i miei bambini“.

Messi sullo scandalo social

Negli ultimi giorni i vertici del Barcellona sono stati accusati di aver assunto una società per infangare Messi, Piqué, Xavi e persino Antonella Roccuzzo, la moglie del capitano del club. Quest’ultimo, nell’intervista per il Mundo Deportivo ha parlato anche di questo aspetto.

“E’ una questione strana. Il presidente ci ha ribadito quello che ha detto pubblicamente, quella che era la situazione, ciò che è accaduto. Ho appreso che ci sarebbero delle prove. Non posso dire altro se non aspettare di vedere come si concluderà questa storia”.