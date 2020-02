Atalanta-Valencia, Marino a Sky: “Ormai siamo abituati, niente emozione”

Tweet on Twitter

Umberto Marino, direttore generale dell’Atalanta, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport poco prima della gara di Champions contro il Valencia.

Sta per cominiciare Atalanta-Valencia, ne parla in diretta il dirigente orobico: “Tutto l’ambiente è molto concentrato su questa partita, ormai questa squadra è abituata ad affrontare avversari importanti, restando concentrata sul terreno di gioco, su quello che il mister avrà da chiedere ai ragazzi. I numeri sicuramente ci danno grande soddfisfazione, essere tra le prime 16 della Champions è motivo d’orgoglio, coi Percassi è iniziato un progetto 10 anni fa, hanno cominciato dalle strutture, dal settore giovanile ed ora siamo arrivato al miracolo della prima squadra. Cambio stadio l’anno prossimo? Stasera non ne parliamo nemmeno. Ho visto volti concentrati, queste gare si preparano durante la settimana, sono i piccoli dettagli che vengono valorizzati il giorno della partita“.