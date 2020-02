Atalanta-Valencia, Ilicic in gol | Josip Ilicic porta a due il vantaggio dell’Atalanta sul Valencia nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.

Atalanta-Valencia, Ilicic piega le mani di Juame – VIDEO

L’attaccante sloveno ha raddoppiato sul finire del primo tempo con un destro spaventoso verso la porta del Valencia che ha piegato le mani di Juame e si è insaccato all’incrocio. Anche per Ilicic, così come per Gosens (Clicca qui per il video del gol dell’1-0 dell’Atalanta), è il primo gol in questa Champions League.