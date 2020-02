Atalanta-Valencia, Freuler e Hateboer in gol | Dopo meno di un’ora è 4-0 per l’Atalanta. La squadra di Gian Piero Gasperini non lascia respirare il Valencia. Con Remo Freuler, prima, e con Hans Hateboer, dopo, chiude ogni discorso qualificazione in vista dei quarti di finale.

Atalanta-Valencia: eurogol di Freuler, doppietta di Hateboer – VIDEO

Il centrocampista svizzero trova un grandissimo gol a poco meno di un’ora dall’inizio del match. Dopo una bellissima azione personale, scaglia verso la porta di Juame un grandissimo tiro a giro che si insacca nell’angolo più lontano.

Come se non bastasse, è ancora Hans Hateboer a mettere palla in rete e qualifica, quasi definitivamente, l’Atalanta a i quarti di finale di Champions League. Volata incredibile da metà campo che si conclude con una perfetta conclusione di destro.

Valencia, Cheryshev accorcia le distanze

Gli ospiti accorciano le distanze con un bellissimo gol di sinitro di Cheryshev che riapre parzialmente il discorso qualificazione.