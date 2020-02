Ultime Milan, infortunio Kjaer: le condizioni del danese

Ultime Milan, infortunio per Kjaer nel match contro il Torino: le condizioni

Ultime Milan – Infortunio Kjaer | E’ uscito malconcio dal match di questa sera tra Milan e Torino, il difensore centrale dei rossoneri, Simon Kjaer. Non è riuscito a terminare neanche il primo tempo l’ex Atalanta, accasciandosi a terra e sul terreno di gioco. La sostituzione ha poi creato un vero e proprio malinteso, perché Musacchio non è entrato in campo e Kjaer è stato sostituito dal giovane Gabbia. In un primo momento si era pensato ad un vero e proprio rifiuto da parte del giocatore argentino, ma il ‘caso’ è stato smontato completamente da Stefano Pioli nell’intervista post-partita, dichiarando del piccolo problema accusato nel corso di riscaldamento da parte dello stesso giocatore.

News Milan, infortunio muscolare per Kjaer: domani gli esami strumentali

Le news che arrivano da San Siro, dopo il match disputato tra Milan e Torino, non sono positive per quel che concerne la condizione del difensore Simon Kjaer. E’ uscito dal campo fasciato con i pacchi di ghiaccio, per infortunio e adesso si valutano le sue condizioni fisiche. Quasi allo scadere della prima frazione di gioco ha dovuto chiedere il cambio al suo tecnico, che l’ha prontamente sostituito col giovane Gabbia. Il problema sarebbe legato al flessore della gamba sinistra. Un fastidio muscolare, su cui ci saranno sicuramente valutazioni domani e in mattinata. Aggiornamenti ne arriveranno sicuramente nella giornata di domani, quando il calciatore raggiungerà la sede rossonera a Milanello. Ci saranno ovviamente tutti gli esami del caso, per capirne di più sulle condizioni del difensore.