Ultime Lecce, infortunio Falco: tegola per Liverani, si teme il lungo stop

Ultime Lecce – Infortunio Falco | Nel momento migliore del suo Lecce, Fabio Liverani, dovrà fare i conti con la pesante assenza di ‘Pippo’ Falco. Ha ottenuto ben tre vittorie consecutive la formazione pugliese, mettendosi in una condizione del tutto migliore e scappando via da quella che è la zona rossa di bassa classifica. Le news che arrivano per i giallorossi non sono positive però, perché Falco dovrà dare forfait e per un lungo periodo. Il calciatore si è infortunato, è durata 34 minuti la sua partita contro la SPAL, vinta poi dai suoi compagni di squadra. Apprensione per il giocatore, perché potrebbe star fuori per un lungo periodo.

Notizie Lecce, dalle 3 alle 4 settimane di stop per ‘Pippo’ Falco: le condizioni dell’attaccante

Stando a quanto rivelato dai colleghi della Gazzetta del Mezzogiorno, non sono positive le condizioni del calciatore del club pugliese. L’infortunio di Filippo Falco riguarderebbe una lesione di primo grado al retto femorale. Il giocatore del Lecce sarà costretto alle quattro settimane di stop, in cui Liverani non potrà utilizzarlo nel suo undici titolare. E’ una delle pedine fondamentali del tecnico dei pugliesi ed è per questo che la sua assenza peserà notevolmente. Fino ad ora ha totalizzato 20 presenze in stagione, segnando 4 reti (Coppa Italia compresa). Brutta tegola per il suo allenatore, che nella gara contro la SPAL lo aveva sostituito con Shakhov.