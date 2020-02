Tweet on Twitter

Serie A, gli squalificati per il prossimo turno

Dopo la conclusione della 24esima giornata, il Giudice Sportivo, ha emanato il comunicato ufficiale con cui sanziona allenatori, calciatori e società. Saranno 11 i calciatori a restare fuori dal prossimo weekend calcistico, tutti per una giornata.

L’elenco:

Leonardo Bonucci (Juventus), Florian Ayè (Brescia), Milan Badelj (Fiorentina), Stefano Denswil e Martin Schouten (Bologna), Nicola Murru e Gaston Ramirez (Sampdoria), Nahitan Nandez (Cagliari), Miguel Veloso (Verona), Luiz Felipe (Lazio) e Stefano Sturaro (Genoa).

Ammende alle società e allenatori squalificati

Oltre ai calciatori, il Dott. Mastandrea ha sanzionato anche club e allenatori. Roberto D’Aversa, allenatore del Parma, è stato squalificato per un turno e non sarà in panchina nella sfida di Torino contro il Torino.

Società sanzionate:

13mila euro alla Roma per lancio di bengala da parte dei suoi sostenitori verso il Settore Ospiti e per aver colpito un tifoso avversario.

8mila euro all’Atalanta per lancio di alcuni oggetti in campo da parte dei propri sostenitori.

6mila euro alla Sampdoria per il lancio di fumogeni sul terreno di gioco e per aver costretto l’arbitro ad interrompere la gara per un minuto.