Notizie Juventus, rientrano Khedira e Douglas Costa dall’infortunio

Sami Khedira e Douglas Costa sono ancora ai box per infortunio, ma ormai pronti a tornare agli ordini di Maurizio Sarri: come annuncia Tuttosport, c’è una data per un il loro possibile rientro.

Ultime Juve, ecco Khedira

Già sabato a Ferrara contro la Spal dovrebbe tornare tra i convocati Federico Bernardeschi, che si era fermato il 4 febbraio per un affaticamento: visti i tanti impegni, darà il suo contributo soprattutto come mezzala, provando a risollevare una stagione fin qui non esaltante. Verso Ferrara o al massimo verso Lione, tornerà tra i convocati anche Sami Khedira, che oggi o nei prossimi giorni tornerà a lavorare in gruppo dopo l’operazione di pulizia al ginocchio sinistro del 4 dicembre.

Ultimissime Juventus, il ritorno di Douglas Costa

L’ultimo tornare sarà l’ultimo a essersi fermato, Douglas Costa, out a partire da sabato 8 febbraio a Verona per un problema di lieve entità al bicipite femorale della coscia sinistra. Si tratta del terzo infortunio muscolare della sua complicata annata (i primi due alla coscia destra, sempre ai flessori): in virtù di questa sua delicatezza fragilità è plausibile che il recupero andrà avanti con grande cautela: i tempi di 15-20 giorni annunciati dalla società il 10 febbraio coinciderebbero con la trasferta di Lione o con la gara contro l’Inter, ma sarà complicato vederlo per più di uno spezzone, ammesso che sia tra i convocati.