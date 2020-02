Tweet on Twitter

Share on Facebook

News Verona, infortunio Borini: il calciatore salterà il prossimo match contro il Cagliari

News Verona – Infortunio Borini | Dovrà fare a meno del nuovo innesto, prelevato a gennaio dal Milan, Ivan Juric. Il tecnico dell’Hellas Verona dovrà fare a meno del suo calciatore, dopo l’infortunio rimediato alla Dacia Arena nell’ultimo match disputato dal club scaligero, contro l’Udinese. L’esterno offensivo andrà a saltare il prossimo match che si disputerà al Bentegodi contro il Cagliari. Inoltre, sarebbe a rischio anche per la gara successiva, nell’incontro in Liguria contro la Sampdoria. Potrebbe tornare Zaccagni nel reparto offensivo del club veneto, con la chance per Eysseric dal 1′ minuto. L’ex viola è a caccia di una chance da titolare.

Ultime Verona, il comunicato sulle condizioni di Fabio Borini dopo l’infortunio

Quello che segue, è il comunicato dell’Hellas Verona, attraverso il proprio sito ufficiale, sulle condizioni di Fabio Borini dopo l’infortunio. “Dopo le visite strumentali cui il calciatore si è sottoposto nelle scorse ore, Hellas Verona FC comunica che – nei minuti finali del match di domenica a Udine – Fabio Borini ha riportato una lieve lesione muscolare 3A, ovvero di primo grado, del retto femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero non sono al momento quantificabili”. Non preoccuperebbero invece le condizioni di Faraoni, che potrebbe essere regolarmente utilizzabile già nella sfida che arriverà nel prossimo turno di Serie A, contro il Cagliari.