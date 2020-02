News As Roma, confronto tra il tecnico e la squadra: ecco cosa avrebbero detto i senatori a Fonseca

News As Roma – Fonseca | Periodo di crisi in casa giallorossa. La Roma, nelle ultime sette gare, ha raccolto solo quattro punti. Un periodo di profonda crisi, considerando che l’obiettivo annunciato per la stagione, è senza ombra di dubbio la Champions League. L’Atalanta continua a viaggiare a vele spiegate e adesso in discussione ci potrebbe essere finito anche lo stesso allenatore, Paulo Fonseca. Stando a quanto rivelato dai colleghi di Calciomercato.it, alcune indiscrezioni sono rivolte proprio sull’allenatore portoghese. Ci sarebbero infatti stati dei colloqui con i senatori dell’organico giallorosso, secondo i quali vorrebbero una sorta di cambiamento all’interno degli schemi del proprio allenatore. Un problema che dunque non sarebbe più solo mentale, ma tattico.

Ultime Roma, il cambio modulo per Fonseca è la soluzione ai problemi? La situazione da Trigoria

Al margine della sconfitta con l’Atalanta, nell’anticipo dell’ultimo turno di Serie A giocato dalla Roma, era stato chiaro Paulo Fonseca. Ai microfoni di DAZN ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio dopo la sconfitta: “Buona gara, ma bisogna lavorare sulla testa dei calciatori”. Non sarebbe dello stesso avviso la stessa squadra, messa ‘sotto accusa’ dal tecnico portoghese, perché sempre secondo quanto rivelato da Calciomercato.it, il gruppo giallorosso vedrebbe nella tattica, il problema legato ai risultati. Attraverso i propri senatori, avrebbero espresso le proprie opinioni, in un confronto molto schietto tra le parti. La sensazione è che il tecnico vada però a continuare con le sue idee di gioco.