Napoli, respinto il primo ricorso dei calciatori per le multe: i dettagli

Ammutinamento Napoli, respinto il primo ricorso | La stagione del Napoli sarà ricordata per l’ammutinamento messo in atto dai calciatori dopo la gara di Champions League con il Salisburgo e per la risposta del club che ha multato tutta la rosa. Dopo i dissidi e il periodo complicato, i calciatori del Napoli avevano deciso di appellarsi al Tribunale per fare ricorso contro tali multe. Oggi c’è stata la prima sentenza.

Ultime Napoli, respinto il ricorso contro le multe

Insigne&Co. non sorridono dopo la prima sentenza del Tribunale di Napoli che si è espresso sul ricorso effettuato dai calciatori azzurri. Stando a quanto si legge su sportmediaset, il Tribunale di Napoli ha, infatti, respinto il ricorso presentato da Insigne, Manolas, Lozano, Milik, Zielinski e Mertens, che non avevano accettato la decisione dell’arbitro Bruno Piacci. Per i calciatori azzurri, Piacci non poteva essere considerato super partes perché aveva già esaminato 23 vertenze riguardanti il club di Aurelio De Laurentiis.

In questo momento, dunque, la situazione è ancora in alto mare e servirà tempo per capire quale sarà la svolta definitiva di tale vicenda.

Napoli, l’ammutinamento ha provocato danni irreparabili

Attualmente il Napoli si trova al nono posto in campionato, a -2 dalla zona Europa League e addirittura a -12 dalla zona Champions occupata dall’Atalanta. I calciatori azzurri e tutta la società hanno vissuto mesi interi di controversie e guai giudiziari che hanno portato il caos in casa azzurra. Da qui l’inevitabile calo mentale e di rendimento che ha portato all’esonero di Carlo Ancelotti e alla sciagurata stagione attuale.