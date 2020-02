Ultime Milan, infortunio Calhanoglu: stop più lungo del previsto

Milan news, infortunio Calhanoglu: tempi più lunghi del previsto

Notizie Milan infortunio Calhanoglu | Una notizia non proprio positiva per il Milan, Pioli e i tifosi rossoneri. L’infortunio di Hakan Calhanoglu è stata una doccia fredda, anzi gelata per il Milan. Il club ha perso il calciatore per infortunio durante l’allenamento di rifinitura di domenica in vista del match di ieri contro il Torino (vinto grazie al gol di Ante Rebic). Calhanoglu è diventato uno dei punti fermi di questo Milan, una garanzia per Stefano Pioli, il turco, infatti, si stava esprimendo al massimo delle proprie potenzialità nel nuovo sistema di gioco. Intanto, lo stop sembra più lungo del previsto e il calciatore rischia di saltare gare importantissime nelle prossime settimane.

Notizie Milan, infortunio Calhanoglu: i tempi di recupero

Come riportato da Tuttosport, c’è un forte timore nell’ambiente rossonero che l’infortunio possa superare i 20 giorni. Questo metterebbe Calhanoglu a rischio per la gara di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus (1-1 a San Siro). Le condizioni del calciatore saranno monitorate giorno dopo giorno e si proverà il recupero rapido, anche in vista della corsa all’Europa in campionato.

Non è l’unico problema per Pioli quello di Calhanoglu. L’allenatore rossonero ha perso nella giornata di ieri due difensori centrali, Kjaer e Musacchio. Entrambi fermati da un problema muscolare, per il danese ci saranno nella giornata di oggi esami specifici ai quali sarà sottoposto per capire i tempi di recupero.