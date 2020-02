Mercato Napoli, Meret non accetta il rinnovo: c’è l’Inter

Alex Meret è uno dei portieri designati da Marotta e Ausilio per il dopo-Handanovic: in questo momento il giovane è impegnato in una lotta con Ospina al Napoli, che sta lavorando per offrirgli il rinnovo ma…

Ultime mercato Napoli, niente rinnovo per Meret

Ma il portiere non lo accetterà. Secondo quanto riferito da SGLR infatti, il Napoli sta per portare all’attenzione di Federico Pastorello, agente che rappresenta il portiere friulano, una proposta per il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2023. Non domani quindi, ma Giuntoli vuole comunque rinforzare il legame con l’estremo difensore prolungandolo fino al 2025 ed aumentadogli lo stipendio a 3 milioni netti annuali. Una proposta che sarà rifiutata, stando al quotidiano. Un “no” dettato dalla volontà dell’estremo difensore e del suo entourage di capire innanzitutto se ancora sarà Gattuso l’allenatore l’anno prossimo (il dualismo con Ospina non piace) e quale sia poi nello specifico il progetto societario. Arrivato nel 2018 con Carlo Ancelotti, Alex voleva, vuole e vorrà, lottare per lo Scudetto e non si sentirebbe a suo agio in caso di un ridimensionamento. Su di lui, ci sono gli occhi dei principali club italiani.

La stagione di Meret

Complice anche qualche infortunio di troppo, il giovane portiere non è stato esattamente un titolare finora, almeno per gli standard di un estremo difensore. Ancelotti lo ha fatto rifiatare ogni tanto, Gattuso anche di più: fino a questo momento 21 presenze complessive tra campionato e Champions League con 27 gol incassati e tenendo per 6 volte la porta inviolata.