Lazio news, Lotito parla della Serie A e di Inzaghi

Ultime Lazio Lotito | Claudio Lotito, presidente della Lazio, parla del momento magico che sta vivendo il proprio club. Male la Lazio nelle Coppe, dove in Europa League è uscita ai gironi e in Coppa Italia ai quarti di finale contro il Napoli. Straordinario, invece, il percorso in Serie A. La Lazio ha appena battuto l’Inter scavalcando i nerazzurri e portandosi al secondo posto a -1 dalla Juventus. La squadra di Inzaghi non perde in campionato da un girone intero, l’ultima sconfitta contro l’Inter il 25 settembre nella gara d’andata di Serie A. Il presidente biancoceleste si gode il momento e lo fa ai microfoni de Il Messaggero.

Notizia Lazio, le parole di Lotito

“Tutta Italia tifa per la Lazio, chi non tifa Inter o Juve ci chiede di rompere il monopolio della Juve. Lo Scudetto me lo chiedono al telefono da Milano, dal Sud. La Lazio è una famiglia. Molti di loro si frequentano tanto fuori dal campo e si divertono insieme. Spesso mi chiamano per raccontarmi gli scherzi che si fanno tra loro. Sono un loro confidente, oltre che pater familias. Questo gruppo è molto unito, sono in competizione solo con gli avversari non con il compagno che gioca. Questo è merito della gestione di Inzaghi.

Simone è migliorato molto, ha capito che per andare avanti bisognava coinvolgere di più ogni pezzo della nostra rosa. L’ha fatto, in particolare in questa stagione. Ora tutto si sentono indispensabili. Ora Simone è diventato grande e i suoi giocatori gli stanno dando tutto”.