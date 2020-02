Calciomercato Roma, Under può partire | La Turchia sta cercando di sviluppare sempre di più il proprio calcio negli ultimi anni. Ad Euro 2020 sarà avversaria dell’Italia nel Girone e lì si avrà l’opportunità di confrontarsi con i grandi club europei. Inoltre la finale di Champions League ad Istanbul porterà maggiore visibilità al Paese. Hamit Altintop, ex calciatore del Bayern Monaco, e attuale portavoce della Federcalcio Turca vuole portare il maggior numero possibile di calciatori nei maggiori campionati europei. Tra questi anche Cengiz Under, a cui vorrebbe far fare il salto di qualità.

Calciomercato Roma, l’idea di Altintop per Under

La stagione di Cengiz Under con la Roma sta vivendo alti e bassi, fatti di continui infortuni e ottime giocate. Paulo Fonseca punta tanto sul talento turco che, per colpa dei vari problemi di natura fisica, non sempre riesce a dimostrare il suo 100%.

Hamit Altintop, portavoce della Federcalcio Turca, ha rilasciato un’interessante intervista alla Bild in cui ha parlato del futuro del l’esterno della Roma.

“Vogliamo portare il calcio turco ai massimi livelli e stiamo lavorando per riuscirci. Vorrei vedere più calciatori turchi in Bundesliga, e anche negli altri campionati top europei. Cengiz Under della Roma è un giocatore che potrebbe fare questo passo. Il mio sogno è che il maggior numero possibile dei nostri ragazzi giochi sul più grande palcoscenico calcistico. I segnali sono positivi e il campionato europeo in estate è una vetrina perfetta”.

Under, i numeri stagionali

Poco soddisfacente la stagione di Under con la Roma fino ad ora. L’attaccante turco ha disputato 18 partite tra campionato e coppe, mettendo insieme 918’. Ha siglato solo 2 gol in questo frangente, uno ogni 459’. Pochi gol e troppi minuti per il definitivo salto di qualità che ci si aspettava.