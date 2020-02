Calciomercato Roma, sfida con il Monaco e l’Inter per Mertens

Calcio mercato Roma Mertens | Tutti sono pazzi di Dries Mertens. L’attaccante del Napoli ha un contratto in scadenza a giugno 2020 e questo rappresenta una grande occasione di mercato per i grandi club. A Maggio farà 33 anni, ma questo non frena i club nell’offrire un ricco biennale, proprio come ha fatto il Napoli. Il calciatore belga sta dimostrando sul campo che ha ancora tanto da dare e che può decidere le partita con la sua imprevedibilità e qualità. Intanto l’offerta del Napoli è ritenuta ancora troppo bassa dal calciatore, che ora si inizia a guardar intorno sul serio. Inter interessata, ma nelle ultime settimane il Monaco e la Roma hanno mostrato un forte interesse, interagendo già con l’entourage del calciatore. Mertens ha dichiarato più volte di voler chiudere la carriera a Napoli, ora è tutto nelle mani di Aurelio De Laurentiis che dovrà accontentare il calciatore e i tifosi. Mertens chiede circa 6.5 milioni di euro all’anno per firmare un biennale, un premio che sente di meritare per quanto dato al Napoli.

Mercato Roma, per Mertens non mancano le offerte

L’Inter lo ritene perfetto per rimpiazzare Alexis Sanchez, che a fine stagione tornerà a Manchester. L’offerta del club nerazzurro è un biennale da 4,5 milioni netti a stagione più molto bonus che lo permetterebbero di arrivare intorno ai 6 milioni a stagione. Simile l’offerta della Roma, che intanto attende il possibile cambio di proprietà che ci sarà il prossimo mese. Più alta l’offerta del Monaco che offre un biennale da 10 milioni totali più 5 milioni di bonus alla firma. Offerta perfetta per il calciatore, che però vorrebbe restare in Serie A. Intanto, il calciatore è combattuto, non ha chiesto scadenze e non ha posto ultimatum.