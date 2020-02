Calciomercato Napoli, Mertens a rischio cessione: rilancio ADL per il rinnovo

Calciomercato Napoli: rinnovo Mertens, gli azzurri provano il rilancio

Calcio Mercato Napoli Mertens | Una parte di stagione davvero molto delicata per il Napoli, in risalita in campionato, e tra poco impegnato anche in Champions nella difficile sfida contro il Barcellona. La squadra azzurra intanto vuole risolvere qualche questione legata al mercato, ed in particolare alla situazione Mertens. Caso spinoso quello del belga, con cui ancora non si è trovato un accordo per il rinnovo, e che in più continua ad essere corteggiato da tantissime big.

L’attaccante è un patrimonio per il Napoli, e anche il patron De Laurentiis se n’è accorto eccome: il presidente azzurro ha infatti presentato un’offerta di rinnovo superiore rispetto a quanto fatto in precedenza, proprio per accontentare e convincere Mertens a restare. Si parla di 4,5 milioni di euro più bonus, cifra piuttosto alta, ma che sembra essere ancora lontana dalle richieste dell’ex PSV. Questo quanto riportato da Radio Rai.

News Napoli: la concorrenza per Mertens

Mertens è senza dubbio uno dei giocatori più importanti nella rosa del Napoli, e le sue prestazioni nelle ultime partite, ne sono state la prova esatta. Il belga è tornato e con lui i risultati, adesso non resta che centrare il rinnovo. Intanto la concorrenza si fa sempre più forte, e il giocatore pare abbia scelto il suo futuro.