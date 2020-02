Calciomercato Napoli, Mertens cercato dal Barcellona: la situazione

Calciomercato Napoli, Mertens è stato seguito dal Barcellona: i dettagli

Calciomercato Napoli – Mertens | Il futuro di Dries Mertens è sempre protagonista nei discorsi legati al Napoli. Sì, perché la questione rinnovo ha preso una brutta piega considerando che mancano esattamente solo quattro mesi alla scadenza del suo contratto, rischiando di partire a zero e chiudendo così la sua avventura in azzurro. Ad un passo dal record di sempre, dei marcatori all-time della storia del club partenopeo, non è ancora chiara la situazione legata al suo futuro. Occhio, perché tra le pretendenti ci sarebbe stata anche la società blaugrana: il Barcellona, stando a quanto rivelato dai colleghi di ‘El club de la mitjanit’, avrebbe cercato il talento belga nell’ultima sessione di mercato.

Ultime Napoli, il retroscena sull’idea Mertens per il Barcellona

E’ atteso al San Paolo il Barcellona, precisamente tra sette giorni, nell’affascinante sfida valevole per gli ottavi di finale di Champions League. Sarà la partita nella partita per Dries Mertens, talento belga che va a caccia del record personale, che potrebbe raggiungere – se non dovesse già riuscirci contro il Brescia – proprio nella sfida contro i blaugrana. Il Barcellona sarebbe finito sul talento belga proprio nella scorsa sessione di calciomercato, per rimediare alla situazione legata agli infortuni nel reparto offensivo. Alla fine, la società avrebbe deciso di non far partire l’assalto, lasciando la situazione così invariata.