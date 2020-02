Calciomercato Milan, Rebic verso la permanenza in rossonero. Le parole del DS dell’Eintracht

Calciomercato Milan, Rebic resta in rossonero | Ante Rebic è l’uomo in più del Milan di Stefano Pioli in questo momento della stagione. La cura Ibrahimovic, di cui ha parlato l’allenatore rossonero, ha investito anche l’attaccante croato che ha messo a segno 5 reti nelle ultime 5 partite di campionato ed ha siglato anche un gol in semifinale d’andata di Coppa Italia contro la Juventus. Il classe ’93 è arrivato in rossonero in estate in prestito dall’Eintracht Francoforte e in estate potrebbe essere riscattato dal Milan.

Calciomercato Milan, Rebic-André Silva affari slegati

L’estate scorsa Milan ed Eintacht Francoforte si sono scambiati, con la formula del prestito secco, Ante Rebic e André Silva, senza definire le cifre degli eventuali riscatti. Le stagioni dei calciatori stanno convincendo le due società che in estate potrebbero mettersi d’accordo per concludere definitivamente gli affari. Il direttore sportivo dell’Eintracht Francoforte, Bruno Hubner, ai microfoni di Kicker, ha parlato dell’eventuale trattativa che si delineerà in estate e di come si è sviluppato l’affare lo scorso agosto.

“Non siamo riusciti a concordare alcuna somma per il riscatto perché è stata un’operazione conclusa negli ultimi minuti. Entrambi gli affari sono stati gestiti rapidamente. Operazioni legate in futuro? No. All’inizio sì, ma possono sempre essere slegate”.

Rebic, i numeri stagionali

La stagione di Ante Rebic è passata dalle stalle alle stelle in poco più di un mese. L’attaccante croato si è abituato bene ai ritmi del Milan di Pioli e nelle ultime settimane si sta imponendo come titolare indiscusso. Ha collezionato 20 presenze, mettendo a segno 6 reti tra Serie A e coppe.