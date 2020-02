Calciomercato Milan, via Kessie e dentro Soumare: la situazione

Calciomercato Milan, Kessie e Soumare: chi esce e chi arriva, i dettagli sulle operazioni

Calciomercato Milan, Kessie-Soumare | Il club rossonero viaggia già con la mente spedita verso il futuro. Mentre si cerca di risalire, verso la corsa all’Europa che conta, la dirigenza rossonera starebbe già valutando i nuovi innesti. Per nuovi arrivi, toccherà dare via qualcuno e sarà la volta di Franck Kessie. Il centrocampista ivoriano è stato a lungo sul mercato, ma i rossoneri non sono riusciti a piazzarlo, ma ecco che rispunterà la Premier League. L’interesse è ancora vivo da alcuni club di terra inglese. In Italia resta vivo quello di Antonio Conte, che vedrebbe in lui una valida alternativa ai suoi titolarissimi nel centrocampo a cinque dell’Inter.

Notizie Milan, Kessie ai margini del club: assalto a Soumare grazie al fondo Elliot

Stando a quel che rivelano i colleghi britannici di ‘Express‘, il Milan si sarebbe messo in corsa per arrivare a Boubakary Soumare, centrocampista del Lille che fa letteralmente impazzire mezza Europa. Su di lui ci sono già vigili i diversi club, con i due club di Madrid – Real e Atletico – in pole e i club di Londra, Arsenal e Tottenham sempre attenti. Ci vorranno circa 60 milioni e il Milan, grazie al fondo statunitense Elliot, potrebbe far partire l’assalto. Oltre a questo, arriverebbero anche i circa 20-25 milioni di euro per Franck Kessie, cifra chiesta dai rossoneri per la cessione nella prossima sessione di mercato.