Lazio, Inzaghi conteso da Milan e Juventus | Simone Inzaghi si sta confermando un allenatore di vertice nella stagione attuale. La sua Lazio sta stupendo tutto il mondo calcistico e lotterà sicuramente fino alla fine con Inter e Juventus per lo Scudetto. Proprio la Juventus sta iniziando a sondare il terreno per l’ex attaccante laziale per la prossima stagione. Ma non è l’unico club in corsa.

Inzaghi piace a Milan e Juventus

Diciannove risultati utili consecutivi, 56 punti in classifica, secondo posto e lotta a Inter e Juventus. Lo score di Simone Inzaghi con la Lazio, contando anche la vittoria della Supercoppa Italiana, ai danni della Juventus, è a dir poco eccezionale. Ecco perché tanti club si stanno muovendo per il tecnico piacentino. La Juventus, come già detto, non è certa di confermare Maurizio Sarri anche per la prossima stagione e ha mosso i primi passi con la dirigenza della Lazio per sondare la disponibilità dell’allenatore.

In Serie A, però, stando a quanto si legge sul Corriere della Sera, c’è anche il Milan interessato ad Inzaghi. Da Filippo a Simone, i fratelli Inzaghi potrebbero dunque scrivere un pezzo di storia del Milan. Non è stata granché l’esperienza di Pippo ma quella di Simone potrebbe essere diametralmente opposta per la maggiore esperienza di quest’ultimo.

Inzaghi, anche il Barcellona guarda interessato

Negli ultimi giorni, dalla Spagna, sono arrivati segnali a Roma, sponda Lazio per Simone Inzaghi. Pare che Bartomeu e il Barcellona possano muoversi in estate per l’attuale allenatore biancoceleste che farebbe fatica a dire di no ad una proposta così allettante. Al momento tutte voci ma il calciomercato degli allenatori è in continuo movimento.