Calciomercato Juventus, Pogba: Raiola risponde per le rime a Solskjaer

Calciomercato Juventus, Raiola-Solskjaer: screzi tra i due, i bianconeri restano sullo sfondo

Calciomercato Juventus – Pogba | Non si è fatto attendere il procuratore di Paul Pogba, l’agente Mino Raiola, dopo le dichiarazioni del tecnico del Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. In mattinata vi avevamo raccontato delle parole del tecnico norvegese, che aveva provato a far chiarezza: “Pogba non è di proprietà del suo agente”. Avrebbe voluto smorzare le polemiche e il caos creato in quest’ultimo periodo, con le voci di mercato che vedono sempre più lontano il campione del Mondo dalla Premier League. Attraverso il profilo di Twitter, Mino Raiola ha pubblicato un post con delle frasi molto chiare in riferimento proprio alla situazione e alle parole dell’allenatore dei Red Devils.

