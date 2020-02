Calciomercato Juventus, Higuain verso la cessione | Stagione poco facile, quella di Gonzalo Higuain alla Juventus. Il Pipita è tornato in bianconero dopo un anno trascorso tra Milano (sponda Milan) e Londra (sponda Chelsea) dove non aveva lasciato un grande segno. Maurizio Sarri lo ha voluto ancora con sé, anche alla Juventus, ma attualmente l’attaccante argentino non sta rispettando le aspettative.

Calciomercato Juventus, Higuain può tornare in Argentina

Il contratto di Gonzalo Higuain con la Juventus scadrà nel 2021. Attualmente non c’è stato un confronto tra la dirigenza bianconera e l’entourage dell’ex Napoli e probabilmente non ci sarà fino al termine della stagione. Fino al momento in cui si deciderà il futuro di Higuain. Stando a quanto si legge su calciomercato.com, infatti, la società di Andrea Agnelli non ha alcuna fretta di decidere il futuro del Pipita, in vista della sua età (a dicembre 33 anni) e dell’elevato stipendio che percepisce (7,5 milioni netti, 14 lordi). Un cambio in panchina o l’arrivo di nuovi attaccanti a Torino potrebbero portare Gonzalo Higuain ad una scelta romantica, come già detto più volte dallo stesso centravanti. Potrebbe anticipare di qualche anno il suo ritorno in patria e tornare al River Plate, squadra che lo ha lanciato nel grande calcio.

Higuain, i numeri stagionali

Il momento di Gonzalo Higuain alla Juventus non è felicissimo dal punto di vista personale e delle marcature. E’ spesso in ballottaggio con Paulo Dybala e sembra soffrire la presenza di Cristiano Ronaldo quale bomber indiscusso della squadra. Il Pipita ha collezionato 34 presenze in stagione, tra Serie A e coppe e il bottino è alquanto scarno: ha segnato solo 8 gol in 2050 minuti, uno ogni 256’ ma ha fornito lo stesso numero di assist ai compagni, sintomo di grande disponibilità.