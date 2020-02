UFFICIALE – Calciomercato Juventus, Emre Can ceduto definitivamente al Borussia Dortmund

UFFICIALE – Juventus, Emre Can è del Borussia Dortmund | Dopo tre settimane dall’ufficialità del presrito semestrale, Emre Can è stato acquisito definitivamente dal Borussia Dortmund dopo aver raggiunto determinati obiettivi sportivi. Il centrocampista ex Juventus, resterà in Germania fino al 2024.

Emre Can al Borussia Dortmund: che incasso per la Juventus!

Il gol in campionato all’esordio ha subito portato i tifosi del Borussia Dortmund a trovare un nuovo idolo in casa giallonera. A poche ore dal match d’andata degli ottavi di finle di Champions League contro il PSG, il Borussia Dortmund ha annunciato l’acquisto a titolo defintivo del centrocamposta tedesco.

Zwei Stunden vor #BVBPSG hätten wir da noch etwas zu verkünden. 😬 🙌 Der #BVB und @juventusfc haben sich auf einen permanenten Transfer von @emrecan_ geeinigt. Cans Leihe endet im Juni. Ab dem 1. Juli tritt ein bis zum 30.06.2024 gültiger Kontrakt in Kraft. 🤝 #einfachEmre pic.twitter.com/uyqd7ANMdM — Borussia Dortmund (@BVB) February 18, 2020

Juventus, Can è solo un ricordo

A fine gennaio la cessione in prestito al Borussia Dortmund, a metà febbraio l’addio definitivo per 25 milioni di euro. Può sorridere la Juventus che incassa un’ottima plusvalenza dalla cessione del centrocampista tedesco, acquistato a parametro zero una stagione e mezza fa.

Questo l’accordo:

“Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020.

Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi”.