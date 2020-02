Calciomercato Inter, Zappa è il nome per il futuro: i dettagli

Tweet on Twitter

Calciomercato Inter, Gabriele Zappa potrebbe tornare a casa: la situazione

Calciomercato Inter – Zappa | Pensa anche al futuro e non soltanto al presente, l’amministratore delegato Giuseppe Marotta che fa le veci dell’Inter. Si è interessato al mercato dei giovani, seguendo profili molto interessanti per gli anni che verranno del club nerazzurro. Uno sguardo va al campionato cadetto della Serie B, perché ha colpito particolarmente fino a questo momento, la stagione del terzino in forza al Pescara. L’esterno destro, Gabriele Zappa, è uno scuola Inter. E’ cresciuto proprio nella società nerazzurra e il club di Milano sarebbe pronto a riportarselo a casa.

News Inter, c’è l’opzione di recompra per Gabriele Zappa: il terzino del Pescara potrebbe tornare in nerazzurro

Sta incidendo tantissimo nella formazione pescarese, il terzino destro Gabriele Zappa. L’italiano classe ’99 è stato ceduto proprio al club per una cifra vicina ai 4 milioni di euro. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.com, attraverso la loro edizione odierna, ci sarebbe una volontà del club nerazzurro sul riacquistare il giocatore. Sì, perché nonostante la cessione, l’Inter avrebbe mantenuto il diritto di riacquisto del suo cartellino. I rapporti tra la società del Pescara e quella interista sono ottimi. E’ per questo che Zappa potrebbe tornare proprio dove è cominciato tutto per lui. Un ritorno a casa, l’Inter valuta il riacquisto.