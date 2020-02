Calciomercato Inter, Sanchez non convince: niente acquisto dallo United

Calciomercato Inter: per Sanchez non ci sarà la riconferma

Calcio Mercato Inter Sanchez | Un Inter sicuramente molto stanca, e che nelle ultime gare ha accusato non poco il periodo molto impegnativo. Conte sta tirando fuori il meglio da qualsiasi singolo presente in rosa, ma con qualcuno fa ancora molta fatica. E’ il caso di Sanchez, il quale ha avuto poche possibilità di esprimersi, e che nei pochi spezzoni giocati, non è affatto riuscito a convincere tecnico, tifosi e dirigenza.

L’attaccante cileno ha avuto fin qui in impatto pressocchè nullo, ed è sempre più probabile la non riconferma al termine della stagione. Ausilio e Marotta non hanno intenzione di avviare una trattativa di acquisto con il Manchester United, per ora è bocciatura per l’ex Arsenal. Chiaramente lo scenario può cambiare da qui a fine campionato, ma ad oggi tutto resta in stallo. Questa la notizia riportata da cm.com.

Sanchez: tra bocciatura Inter e ritorno non gradito allo United

Alexis Sanchez sta attraversando il momento più complicato della sua carriera, e lo dimostra la sua attuale situazione. L’Inter lo sta praticamente bocciando, e dall’altra parte c’è lo United, squadra alla quale non vorrebbe ritornare. Un caso spinoso quello del cileno, che soltanto nei prossimi mesi potrà conoscere il suo futuro.