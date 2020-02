Calciomercato Inter, l’offerta del Monaco per Mertens è la più alta

Dries Mertens è ancora al centro del mercato: il suo contratto scadrà il prossimo giugno e così l’Inter sta provando a soffiarlo agli azzurri, ma la concorrenza del Monaco è spietata.

Calcio mercato Inter, le offerte per Mertens

A riferire la situazione è il Corriere dello Sport: Dries Mertens ha, giustamente, soltanto l’imbarazzo della scelta, visto che sulla scrivania dei suoi agenti sono arrivata tante offerte milioniarie. Quella dell’Inter prevede un biennale a 5 milioni netti a stagione, più un possibile bonus alla firma. Su questo aspetto, i monegaschi sono più forti: il Monaco infatti, militando in un campionato meno attraente, si è detto disposto a pagare un premio per l’accordo di altri 5 milioni oltre al biennale sulle stesse cifre dell’Inter. Ed il Napoli? Le trattative vanno avanti anche con gli azzurri. La volontà del belga sarebbe infatti quella di restare in città e si accontenterebbe anche di una cifra leggermente inferiore ai 5 milioni di euro annui in questo caso, purché arrivi un emolumento all’atto di firmare con il club di De Laurentiis.

La stagione di Mertens

Anche senza successi, per l’attaccante sarà comunque una stagione da ricordare, visto che il record di gol di tutti i tempi con il Napoli, al momento detenuto da Marek Hamsik con 121 segnature, è ad un passo. Anche in un’annata complicata come questa, Mertens è spesso stato decisivo nelle gare che contano, con 11 gol in 26 partite complessive, tra cui 5 messi a segno nelle 6 gare di Champions.