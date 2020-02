Calciomercato Inter, Muslera torna in Serie A? Può diventare il vice-Handanovic

Calciomercato Inter, Muslera può tornare in Serie A: è un obiettivo dei nerazzurri

Calciomercato Inter – Muslera | Non sembra aver convinto Daniele Padelli, nel ruolo di vice-Handanovic. Da quando l’estremo difensore sloveno è finito KO e la porta è difesa dall’ex Torino, sono venute fuori alcune lacune difensive da parte del club nerazzurro. Già nel derby, successivamente con la Lazio, al centro della polemica ci è finito proprio il secondo portiere dei nerazzurri ed è per questo che la società di Milano starebbe pensando ad un cambio, affidando il ‘numero 12’ magari ad una vecchia conoscenza del calcio italiano: dopo nove anni, potrebbe tornare in Italia l’ex estremo difensore della Lazio, Fernando Muslera.

News Inter, riecco Muslera: è il possibile ‘numero 12’ del domani nerazzurro

E’ in scadenza di contratto Daniele Padelli, ma magari potrà restare per fare il terzo portiere al posto di Tommaso Berni. Sì, perché l’Inter starebbe ragionando per il futuro, vedendo per i propri pali una diversa soluzione nell’alternativa a Samir Handanovic. Il suo vice non ha particolarmente convinto fino ad ora, quando è stato impiegato al suo posto, non si è fatto trovare prontissimo. L’amministratore delegato, Giuseppe Marotta, starebbe valutando più profili per i pali nerazzurri, con l’idea Ionut Radu che resta sempre sullo sfondo. Il giovane portiere, attualmente in forza al Parma e in prestito, potrebbe rappresentare il futuro del club interista. Nel frattempo c’è da considerare la pista che porta a Fernando Muslera, come rivelato dai colleghi di Interlive.it. Il portiere uruguaiano gradirebbe un ritorno in Italia, dopo l’esperienza vissuta con la maglia della Lazio. Inoltre, il giocatore sarebbe anche in scadenza di contratto nel 2021. Situazione analoga per un’altra conoscenza del calcio italiano: Sergio Romero.