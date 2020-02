Calciomercato Inter e Lazio, Giroud confessa: “Stavo per partire”

Calciomercato Inter e Lazio, Giroud rivela: “Sono stato ad un passo dalla cessione”

Calciomercato Inter e Lazio, Giroud | Non è un mistero, Olivier Giroud è stato vicino alla cessione da parte del Chelsea. Ha lavorato fino all’ultimo momento a disposizione per liberarlo dal club di Londra, il suo entourage. Gli intermediari sono stati a lavoro all’Hotel Sheraton fino all’ultimo giorno, in contatto per le trattative con Inter e Lazio. Un vero e proprio filo diretto da Londra verso la Serie A e al margine della sfida contro il Manchester United – gara in cui aveva trovato anche la rete, poi annullata, nei venti minuti disputati dal francese – ha rilasciato alcune dichiarazioni proprio in merito alla trattativa, poi saltata: “Mi sono trovato in mezzo a due fuochi, da metà dicembre fino alla fine di gennaio”.