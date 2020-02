Tweet on Twitter

Calciomercato Fiorentina, Vlahovic-mania: le parole dell’agente | Dusan Vlahovic si sta prendendo con la forza la Fiorentina. A suon di gol e di ottime prestazioni, l’attaccante serbo sta imponendo la sua figura al centro dell’attacco viola. Domenica la doppietta determinante a battere la Sampdoria ha aumentato l’interesse già acuto di molti club europei che stanno iniziando a sondare il terreno con il suo agente per la prossima stagione.

Calciomercato Fioretina, Vlahovic piace a mezza Europa

Darko Ristic, agente di Dusan Vlahovic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di calciomercato.it in cui ha parlato dei miglioramenti del suo assistito e dell’interesse dei vari club che si muoveranno con la Fiorentina.

“Dusan è sempre stato un calciatore. È un ragazzo straordinario, che già da piccolo, in Serbia, ha mostrato qualità incredibili. È sempre stato considerato un prodigio e con un po’ di fortuna e salute diventerà tra i migliori attaccanti al mondo”.

”Tante squadre chiamano per lui, ogni giorno. Il mio telefono suona sempre, dagli scout ai direttori sportivi tutti sono impazziti per lui”.

Fiorentina, i club interessati all’attaccante classe 2000

Darko Ristic ha svelato anche quali club hanno mostrato interesse per l’attaccante della Fiorentina.

“Dalla Premier e dai principali campionati europei mi arrivano tante telefonate. Roma? Preferirei non parlarne”.

Fiorentina? “Parlo spesso con il direttore Pradè, ritiene Vlahovic un calciatore importante per il presente e per il futuro del club. In questo momento siamo alla Fiorentina, il ragazzo è contento a Firenze”.

Rinnovo? “Presto ne parleremo, davvero. In un mese ci siederemo a tavolino con il club per discutere ufficialmente di un nuovo contratto”.