Atletico-Liverpool e Borussia-PSG: gli highlights- VIDEO

Atletico-Liverpool e Borussia-PSG, gli highlights

Partita molto attesa quella tra Atletico Madrid e Liverpool. Al Wanda Metropolitano si sfidano la squadra di Simeone contro i campioni in carica, in un match che inizia subito fortissimo. La squadra di casa riesce a trovare il vantaggio al 4′ con Saul, che sfrutta un rimpallo in area e segna il gol dell’1-0. I Reds reagiscono, e provano l’assalto sia nella prima frazione che nella seconda.

Diversa invece la situazione a Dortmund, dove la squadra di Favre e quella di Tuchel di fatto si studiano per tutto il primo tempo. Nel secondo ci pensa il solito Haaland a sbloccare, con uno straordinario senso del gol. A pareggiarla ci pensa poi Neymar, con un tap-in piuttosto semplice dopo una grande fuga di Mbappe. Pareggio che però dura pochissimo, Haaland con una fucilata segna il nuovo vantaggio pochi minuti dopo… CLICCA QUI PER LEGGERE LA SINTESI COMPLETA DEI DUE MATCH

ATLETICO-LIVERPOOL

BORUSSIA-PSG