Ultime Milan, Locatelli torna a parlare dell’addio

Un grande anno quello di Manuel Locatelli con il Sassuolo. Stagione perfetta del giovane centrocampista italiano, esaltato più volte dal proprio allenatore Roberto De Zerbi. Sulle tracce di Locatelli negli ultimi mesi si è messo anche il Napoli con il ds Giuntoli. Intanto, il calciatore ha parlato a DAZN riguardo il suo addio dal Milan e tante altre tematiche.

Milan news, le parole di Locatelli

“A 22 anni mi sento già più esperto. Ora si punta di più su di noi. Spero di non essere solo una promessa ma anche una realtà. Al Milan momenti complicati dopo quel gol in Milan-Juve. Dovevo far di più, non ero tranquillo di testa in allenamento e partita e questo mi ha creato problemi. Non credevo di essere il più forte di tutti, ma ero convinto di dover fare giocate importanti e goal ogni partita. Ho sofferto questo: prima i titoloni sui giornali e poi le critiche, non è stato facile. Ho lasciato il Milan perché avevo bisogno di cambiare aria, di staccare, la società non credeva in me, me l’ha fatto capire. I primi mesi sono stati difficili, sono venuto con una mentalità sbagliata: davo tutto per scontato, non mi allenavo sempre al massimo, mi è scattato qualcosa mentalmente e cerco di non sbagliare più soprattutto come atteggiamento. Ora sento più fiducia in me.

De Zerbi? In ogni allenamento spinge al 100%, dopo aver vinto una partita il giorno dopo ci si allena al massimo. Questa sua continuità mentale ti aiuta e ti condiziona per forza. Nel futuro vorrei tornare in una grande squadra, sono ambizioso, non so quanto mi ci vorrà. Spero di andarci al più presto.

Le parole di Mancini sono importantissime per me, sono motivo d’orgoglio, mi spingono a fare meglio”.