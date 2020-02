Ultime Milan, infortunio Calhanoglu: le condizioni e i tempi di recupero

Ultime Milan: tegola Calhanoglu, stasera non convocato

Ultime Milan Infortunio Calhanoglu | Parte di stagione molto delicata per il Milan, soprattutto per quanto riguarda i vari impegni sia in campionato che in Coppa Italia. La squadra rossonera adesso è chiamata ad un importante tour de force, e nella giornata di oggi è arrivata una notizia che proprio non ci voleva. E’ andato ko Calhanoglu, uno dei più in forma dell’ultimo periodo. Il centrocampista turco ha riportato una lesione al muscolo ileopsoas destro, e pertanto non ci sarà nel match di stasera contro il Torino.

Un’assenza molto importante, visto e considerato le recenti prestazioni del giocatore. Pioli non lo ha convocato per stasera, e adesso si dovranno trovare altre soluzioni. Per quanto riguarda invece i tempi di recupero, si dovrà attendere oggi pomeriggio, quando ci saranno altri accertamenti. Questo quanto riportato da MilanLive.

Infortunio Calhanoglu: come gioca il Milan?

Bruttissima tegola per il Milan, che adesso dovrà fare a meno di uno dei giocatori più importanti e decisivi dell’ultimo periodo. L’assenza di Calhanoglu condiziona non poco le scelte di Pioli, che adesso dovrà decidere il sistema di gioco. Le soluzioni sono due: mantenere il 4-2-3-1 e chiamare in causa Bonaventura, o passare nuovamente al 4-4-2. Occhio anche alla soluzione Paquetà, ridotto ad un minutaggio bassissimo nell’ultimo periodo, e voglioso di tornare in campo.