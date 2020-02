Ultime Juventus, infortunio Pjanic: comunicato l’esito degli esami

Ultime Juventus: Pjanic, arrivano gli esiti

Ultime Juventus Infortunio Pjanic | Dopo soli 7 minuti dal suo ingresso in campo, nella partita di ieri tra Juventus e Brescia, si è fatto male Pjanic. Il centrocampista bosniaco è uscito dal campo infuriato e affaticato, e per lui si è temuto davvero il peggio. Il giocatore ha avuto già diversi problemi fisici in questa stagione, e un altro stop lungo avrebbe nuovamente condizionato le scelte di Sarri.

Oggi sono stati effettuati i dovuti esami per il centrocampista, e da pochi minuti la stessa Juventus ha divulgato l’esito: sono state escluse lesioni muscolari, ma soltanto un lieve affaticamento all’adduttore destro. Chiaro che da qui ai prossimi giorni la situazione sarà tenuta sotto controllo. Sospiro di sollievo per tutti, con Pjanic che potrebbe ritornare in campo già dalla prossima.

Ultimissime Juventus: Pjanic stanco, chi gioca la prossima?

Una tegola che sembrava essere brutta per la Juventus, ma che alla fine si è rivelata non così insostenibile. Pjanic è soltanto stanco, e nella prossima gara con ogni probabilità saranno fatte altre scelte da parte di Sarri. Probabilmente sarà dato di nuovo spazio a Rabiot in mezzo al campo, in crescite rispetto ad un mesetto fa. Turno di riposo per l’ex Roma.