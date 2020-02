Uefa, Uva: “Squalifica Manchester giusta, PSG caso diverso. oltre 90 club hanno violato le norme”

Squalifica Manchester City Coppe europee Uva | Michele Uva, vicepresidente della UEFA,ha parlato ai microfoni di Radio Uno Rai durante la trasmissione Radio Anch’io lo Sport. Il Vicepresidente della Uefa ha parlato della squalifica del Manchester City da Champions League ed Europa League per i prossimi due anni. Spiegato anche il confronto con il PSG e l’ipotesi di introdurre la challenge al Var.

UEFA, squalifica Manchester City: le parole di Uva

“Il FPF ha portato grandi risultati dal 2011 e serve per mantenere l’equilibrio competitivo nelle nostre manifestazioni. I 238 club che partecipano alle competizioni europee devono sottostare alle licenze UEFA e al FPF (l’equilibrio tra costi e ricavi) senza contare però gli investimenti in infrastrutture e settore giovanile. Chi viola queste regole viene deferito a una commissione indipendente che valuta i documenti. E’ la camera indipendente che poi decide un’eventuale sanzione. Le regole vanno rispettate da tutti, chi non ci riesce non fa parte del sistema. Sarà la camera giudicante a valutare il PSG, ma con il City si tratta di due casi differenti. Anche il Milan e altri club sono stati esclusi dalle Coppe. Oltre 90 società sono state controllate perché violavano il Fair Play Finanziario. Il challenge nel VAR si potrebbe testare sui campionati giovanili. Il calcio europeo deve andare avanti così. Chi ha investito in infrastrutture in passato adesso è avvantaggiato. Il Fair Play Finanziario ha permesso al sistema calcio di guadagnare”.