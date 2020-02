Oroscopo di domani 18 febbraio: Paolo Fox, previsione e classifica segni

Andiamo a scoprire insieme quali saranno i segni più fortunati di questo martedì.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio 2020: le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete. E’ una giornata piuttosto positiva per te, le cose vanno decisamente meglio rispetto a qualche settimana fa. In amore c’è più consapevolezza, mentre sul lavoro finalmente riesci a raccogliere i frutti dei tuoi sacrifici. Ti senti apprezzato, potrebbero esserci tante soddisfazioni.

Toro. Non è un periodo facile per te, ci sono diverse problematiche specialmente per quanto riguarda l’amore. Non riesci ad esprimerti come dovresti, e questo ti porta a non ottenere mai risultati.

Gemelli. Domani e mercoledì saranno due giornate dove può nascere qualche contenzioso in famiglia o nel lavoro. Luna e Urano in opposizione significa non esser pienamente sereni. Può provocare disagio.

Cancro. Ottimo momento per te, sei felice e pieno di energie. Cerca di sfruttare al meglio questo momento, fatti notare in amore. Sul lavoro hai avuto difficoltà, adesso hai finalmente trovato il giusto ritmo.

Leone. Questa parte centrale della settimana deve essere vissuta con molta attenzione, soprattutto per quanto riguarda le vicende d’amore. Bisogna essere cauti per non mettersi contro qualcuno.

Vergine. Cerchi sempre la relazione vere e la grande amicizia. Cosa non sopporti è la privazione di libertà. Vuoi vivere in maniera libera e non significa tradire. Le relazioni più belle potranno decollare a febbraio.

Oroscopo Paolo Fox 18 febbraio 2020: le previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia. Gli uomini spesso si occupano di lavoro e lasciano stare tutto il resto. Distacco in amore. Ora bisogna recuperare. Le giornate del fine settimana saranno interessanti per l’amore e buone idee.

Scorpione. Giornata di stallo per te in amore: la tua metà è un po fredda con te, magari per qualche disguido avuto ultimamente. Se siete single invece, potreste avere qualche problema nel trovare una persona interessante

Sagittario. Non è una settimana facile per te: ci sono diversi problemi che ti tormentano la testa. Cerca di rimandare tutto e goditi un po di relax, lo stress si fa sentire.

Capricorno. Crescendo di emozioni nel fine settimana. Questo mese non è così tonico per i sentimenti e per la famiglia. Forse perché torni a casa con il muso lungo oppure a fronte anche di un buon successo. Trattative più lunghe del previsto.

Acquario. I prossimi sono giorni che ti portano a vivere in maniera più serena. Cerca di evitare conflitti inutili, giornate interessanti per gli scontri nel fine settimana.

Pesci. Il mese di febbraio sarà molto importante per te, soprattutto sul lavoro. Nuove avventure ti aspettano, anche se sei un po spaventato. Cerca di rimboccarti le maniche, saranno ottime esperienze.