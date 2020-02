Notizie Juventus, Solskjaer su Pogba: “E’ del Manchester non di Raiola”

Ultime Juventus | Pogba non si muove? Dopo la clamorosa ed assordante apertura di Mino Raiola, la Juventus comincia a pensare al ritorno del francese.

Il suo agente era tornato a parlare e lo aveva fatto nel suo stile: l’apertura per un ritorno di Paul Pogba alla Juventus sta facendo sognare i tifosi bianconeri ma non l’allenatore del Manchester United Ole Gunnar Solskjaer. Il tecnico ha replicato all’agente in conferenza stampa esprimendo un concetto chiaro che sa di risposta stizzita.

“Con Mino non ho mai parlato, questo è certo. E no, non ho riferito a Paul cosa avrebbe dovuto dire il suo agente. Il cartellino di Pogba ad oggi è di proprietà del Manchester United e non a Raiola”.

Ultime Juventus: Pogba non sta bene

Intanto, Pogba è al lavoro per tornare in campo dopo il lungo infortunio: l’ultima presenza con i compagni di squadra è datata 26 dicembre.