Notizie Juventus, infortunio Pjanic: le condizioni del bosniaco

Ultime Juventus: Miralem Pjanic non sta bene. Continuano ad essere un problema per la Juventus gli adduttori di Miralem Pjanic. Ieri la partita del 29enne centrocampista bosniaco è durata otto minuti: dal 20’ della ripresa, quando è entrato al posto di Aaron Ramsey, al 28’, quando è uscito per Blaise Matuidi.

L’ex Roma è tornato dolorante e arrabbiatoper l’accaduto in panchina visto che aveva concordato di non giocare a causa della stanchezza post San Siro.

Tra nove giorni – il 26 febbraio – riprende la Champions. Non dovesse trattarsi di un falso allarme, il rischio di saltare la sfida europea contro la sua ex squadra sarebbe concreto. Nelle prossime ore Pjanic effettuerà gli esami e a quel punto il quadro sarà più chiaro. E un po’ perché il regista bianconero ha dimostrato in questi mesi una certa conoscenza dei segnali del proprio corpo.

In due dei tre precedenti (settembre, ottobre e novembre) poi non ha saltato le partite successive e soltanto in un caso è rimasto a riposo precauzionale per una giornata. A confermare lo stop è stato nel dopogara anche Sarri.

Ultime Juventus: la situazione dall’infermeria

In attesa del verdetto sul bosniaco e della crescita di Giorgio Chiellini – ieri di nuovo in campo a cinque mesi e mezzo dall’operazione ai legamenti del ginocchio – per la partita di sabato a Ferrara, come riportato da Tuttosport, contro la Spal rientrerà tra i convocati Federico Bernardeschi, fermo dal 4 febbraio (affaticamento muscolare).

Occhio anche a Sami Khedira, reduce dall’operazione di pulizia del ginocchio sinistro di inizio dicembre e disponibile in tempi brevi. Discorso che vale anche per Douglas Costa, fermatosi nuovamente a Verona che sta provando il recupero.