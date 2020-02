Notizie Juventus, infortunio Pjanic: il centrocampista è al J-Medical

Ultime Juventus, Pjanic è arrivato in clinica. Come riportato da tmw, il centrocampista bosniaco, uscito ieri dal campo per un problema agli adduttori, si è presentato oggi al J.Medica.

Per lui è in programma una visita di controllo dopo l’infortunio rimediato nella gara di ieri contro il Brescia che ha costretto il centrocampista della Juventus ad abbandonare il campo dopo soli 7 minuti dal suo ingresso in campo. Nel pomeriggio arriverà poi il responso.

Non è la prima volta in questa stagione che il calciatore passa in clinica. Era già accaduto in altre tre occasione. In due di queste era poi tornato regolarmente in campo nella partita successiva.

Maurizio Sarri, che ieri aveva scelto di mandarlo in campo nonostante l’annunciato riposo, spera di poter recuperare presto il regista bosniaco.

Ultime Juventus: tegola Pjanic, chi giocherebbe?

In caso di forfait del calciatore, la Juventus avrebbe un grosso buco in mezzo al campo che potrebbe pregiudicare il percorso in Champions League. Tra 9 giorni, infatti, è in programma l’ottavo di finale di Champions League contro il Lione. In Francia, senza Pjanic, sarebbe costretto ad adattarsi in quel ruolo Bentancur. Con Rabio e Matuidi sugli esterni e magari Ramsey da trequartista, o con il gallese in mezzo.