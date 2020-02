Notizie Inter, Godin contro Conte: i dettagli e le voci sull’addio

Diego Godin contro Antonio Conte: è successo al momento del cambio che ha visto il difensore uruguayano lasciare il campo per far spazio ad Alexis Sanchez nei minuti finali di Lazio-Inter.

Ultime Inter, lo sfogo di Godin

Nerazzurri in svantaggio dopo il gol di Milinkovic–Savic, Conte a quel punto decide di provarle tutte per agguantare il pareggio e fa entrare Alexis Sanchez al posto di Godin. A quel punto però accade il misfatto: il centrale uruguayano dapprima non capisce di essere il sostituito, poi si mostra molto incredulo sorridendo e scuotendo il capo platealmente al momento di lasciare il campo. All’atto di varcare la linea ha sussurrato parole che purtroppo (o per fortuna) non verranno mai fuori visto che ha deciso di coprirsi la bocca con una mano per evitare che qualcuno potesse leggere il labiale.

Mercato Inter, c’è già il sostituto di Godin

Come riferito da Tuttosport, il difensore ex Atletico Madrid potrebbe lasciare Milano dopo soltanto una stagione. Fino a questo momento, il difensore ha collezionato 23 presenze tra campionato e coppe, mettendo assieme 1721 minuti fino a questo momento. Arrivato l’anno scorso a parametro 0, con Antonio Conte non è mai scattata l’intesa anche a causa delle difficoltà palesate nel difendere a 3. Così Marotta è già alla ricerca di un suo sostituto, in lotta contro il Napoli per accaparrarselo.