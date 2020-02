Notizie Bologna: 8 fuori, le condizioni

Ultime Bologna, sono 8 gli assenti. Sei infortunati, due squalificati. Il peggio è che nessuno recupererà per la partita di sabato contro l’Udinese.

Come riportato dal Corriere dello Sport, domani, alla ripresa, si faranno le ultime verifiche, ma già dopo la sconfitta contro il Genoa serpeggiava pessimismo.

La rosa è contata, restano in 12 da Serie A, gli altri arriveranno dalle giovanili. Medel, l’unico che sembrava realmente in grado di recuperare, è ancora alle prese con la ricaduta: tornerà per la sfida contro la Lazio. Tra mercoledì e giovedì Dijks sì tornerà col gruppo, ma le condizioni dopo uno stop così lungo non sono delle migliori e la società preferisce non forzare.

E poi ci sono Schouten e Denswil, espulsi nell’ultimo atto della Serie A al Dall’Ara, contro il Genoa, e a entrambi toccherà un turno di squalifica. C’è insomma grande emergenza. Non esattamente una novità per questo Bologna. I reiterati ko in alcune zone del campo stanno limitando il potenziale rossoblù e questo crea difficoltà.

La difesa è il reparto più falcidiato. Dall’inizio del campionato a oggi la somma delle partite saltate da tutti i difensori supera le trenta giornate, praticamente un campionato intero. Denswil aveva saltato 3 gare per infortunio, 5 ne aveva mancate Tomiyasu, e poi ci sono le partite perse da Dijks (a oggi 20) più le varie squalifiche. Al conto c’è poi da aggiungere Krejcì (10 partite), già adattato a terzino. Mai una fiesa titolare. Toccherà di nuovo a Mbaye. Sarà lui a giocare a sinistra, Tomiyasu a destra, mentre in mezzo Bani e Danilo saranno ancora una volta i titolari. Attenzione pure alle diffide: Bani e Mbaye con un cartellino salteranno la prossima partita.

In mezzo al campo l’assenza di Schouten rimette in gioco diversi ragazzi, da Svanberg a Dominguez. Si valuterà se dare all’argentino la possibilità di giocare nella posizione di Schouten con Svanberg nel ruolo di trequartista. Oppure il contrario.

Ultime Bologna: uomini contati

Ieri Svanberg ha lavorato in palestra, ma anche lo svedese è tenuto sotto osservazione. Fuori ancora Medel, invece, che salterà la partita contro l’Udinese e poi tornerà in gruppo. Barrow giocherà ancora a sinistra, Orsolini a destra con Skov Olsen pronto a entrare nel secondo tempo. Palacio resta titolare.