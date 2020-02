Notizie AS Roma, Pallotta: “Possiamo far bene, nulla a che vedere con il cambio di proprietà”

Ultime AS Roma | La società non vuole alibi. James Pallotta e Dan Friedkin sono pronti ad avvicendarsi alla guida della Roma. Il closing dell’affare è fissato a breve e prevede la vendita del club per una cifra vicina ai 700 milioni di euro.

L’affare si avvicina. Intanto la squadra sta faticando in classifica e perdere l’eventuale quarto posto mancato farebbe scendere il valore del club. L’attuale presidente, sulle colonne de Il Messaggero, ha parlato del momento di difficoltà dei giallorossi:

“La Roma ha ancora la possibilità di fare bene: la trattativa per il cambio di proprietà non c’entra niente con il rendimento della squadra“.

Roma: ecco chi rischia

Dopo la secondo sconfitta consecutiva che ha fatto scivolare la squadra a -6 dal 4o posto in classifica occupato dall’Atalanta, la società è preoccupata. Per arrivare in Champions, infatti, servirebbe sopravanzare la Dea di almeno un punto visto lo svantaggio negli scontri diretti. Per questo motivo l’aria è tesa nella capitale e non solo Paulo Fonseca ora rischia il posto. Anche il ds Petrachi, colpevole di esser sceso negli spogliatoi con il Sassuolo e di una conferenza stampa non proprio amichevole prima dell’Atalanta, ora è finito sul banco degli imputati.