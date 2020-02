Milan-Torino, Saelemaekers e Ansaldi nel prepartita a Sky

Alexis Saelemaekers e Cristian Ansaldi si sono soffermati davanti alle telecame di Sky prima del posticipo che vedrà di fronte Milan e Torino.

Milan, le parole di Saelemaekers

Ecco le parole del neocquisto del Milan a pochi secondi da Milan-Torino: “Contro la Juve è stata una bella sfida, emozionante per me come per ogni altro giocatore. Adesso la testa alla gara di stasera, dobbiamo assolutamente fare risultato pieno, per noi è obbligatorio. C’è il giusto atteggiament, vogliamo fare realizzare qualcosa che sia importante. Dobbiamo affrontare ogni gara come una finale, poi faremo i conti. Dobbiamo e vogliamo dare tutto per questo club“.

Qui Toro, Ansaldi a Sky

Gli risponde Ansaldi, al rientro dopo l’infortunio al polpaccio: “Sappiamo l’importanza della gara, di vincere oggi, speriamo di farlo bene. Risposta alla crisi? Quello che penso io è che dobbiamo tornare ad avere l’identità del Toro, dobbiamo ritrovare cuore ed umiltà. Dobbiamo sapere che ci vuole grande sforzo“.